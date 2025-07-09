Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Aussicht auf Konjunkturbelebung und Ökostromwende!
Geschäftstreiber: Bilfinger sollte dank seiner Expertise bei Service- und Wartungsdienstleistungen für Gebäude und Industrieanlagen von steigenden Investitionen in die Prozessoptimierung profitieren, da viele Unternehmen Prozesse und Abläufe optimieren, um Kosten zu sparen. Auch der geplante Ausbau der Ökostromkapazitäten und der Strom-Netzinfrastruktur spielt Bilfinger in die Karten, da Projekte rund um Anlagen für Kernkraft, Fernwärme und Wasserkraft priorisiert werden. Dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung und den milliardenschweren...
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