Bentley Systems - Bausoftware-Spezialist profitiert von Belebung der Baukonjunktur!
Geschäftstreiber: Bei Bentley Systems (BSY) handelt es sich um einen der führenden Anbieter für innovative Softwarelösungen für das Bauwesen, wobei man mit Standard-Software-Suites wie MicroStation (CAD für 2D/3D-Konstruktion), ProjectWise (Projekt-Kollaboration), AssetWise, SYNCHRO und Seequent-Lösungen für Geotechnik, Bau und Anlagenbetrieb in mehr als 40 Ländern präsent ist. Unter anderem hat man sich auf sogenannte Digital Twins spezialisiert, mit denen der Projektzyklus wesentlich rascher und kostengünstiger abgewickelt werden...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Der Phönix-Moment! Oracle erobert mit KI-Agenten, Energie-Deals und Rekordzahlen die Börse zurück!
Nach einem dramatischen Kurssturz und wachsenden Sorgen um teure KI-Investitionen schrieben viele Analysten Oracle (ORCL) bereits ab. Doch der Technologie-Dino...
Licht, Speicher, Strom: Die heimlichen Profiteure des KI-Booms!
Die KI-Revolution treibt derzeit nicht nur Schwergewichte wie NVIDIA und Co., sondern vor allem jene Infrastrukturunternehmen, die Licht, Speicher und...
Amazon: Der Bull-Case einer Rally auf 400 USD verstärkt sich. Drei Gründe!
Amazon (i) ist einer der größten Gewinner von KI und Physical AI in den nächsten Jahren, der nun auch im Weltraum-Bereich an Fahrt aufnehmen wird. Bis...