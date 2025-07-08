Geschäftstreiber: Bei Bentley Systems (BSY) handelt es sich um einen der führenden Anbieter für innovative Softwarelösungen für das Bauwesen, wobei man mit Standard-Software-Suites wie MicroStation (CAD für 2D/3D-Konstruktion), ProjectWise (Projekt-Kollaboration), AssetWise, SYNCHRO und Seequent-Lösungen für Geotechnik, Bau und Anlagenbetrieb in mehr als 40 Ländern präsent ist. Unter anderem hat man sich auf sogenannte Digital Twins spezialisiert, mit denen der Projektzyklus wesentlich rascher und kostengünstiger abgewickelt werden...