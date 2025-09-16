Basler - Machine-Vision-Spezialist profitiert weiter vom Automationstrend!
Geschäftstreiber: Basler gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Machine-Vision-Lösungen, womit man von Megatrends rund um die Bereiche Industrierobotik und Industrieautomation profitiert. Unter anderem liefert Basler passende Komponenten für Inspektionssysteme, die etwa bei der Qualitätskontrolle oder bei der Überwachung von Produktionsprozessen eingesetzt werden. Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen langsam wieder aufhellen, überzeugte Basler zuletzt im ersten Halbjahr mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Ordereingang...
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