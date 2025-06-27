Geschäftstreiber: AeroVironment (AVAV) gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Drohnen-Systemen, wobei aktuell der Löwenanteil der Umsatzerlöse auf Drohnen für den militärischen Sektor entfällt. gehört zu den weltweit führenden Anbietern bei High-End-Drohnen und unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAS). Dabei ist der US-Konzern mit Sitz in Simi Valley im US-Bundesstaat Kalifornien sowohl bei Drohnen-Systemen im Commercial-Segment die insbesondere in der Landwirtschaft oder bei der Überwachung von Objekten eingesetzt werden, mit...