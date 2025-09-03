Delek US Holdings (DK) ist zuletzt stark unterwegs gewesen, obwohl der Ölpreis seit Juli nur seitwärts läuft. Delek US ist ein diversifizierter Downstream-Energieversorger mit den Geschäftsbereichen Erdölraffination, Logistik inklusive Midstream-Infrastruktur und Asphalt. Das Unternehmen betreibt vier Raffinerien in den USA (Texas, Arkansas, Louisiana) mit einer kombinierten Kapazität von rund 302.000 Barrel pro Tag. Die Logistikaktivitäten umfassen den Transport und die Speicherung von Rohöl und Raffinerieprodukten, mit einer starken Präsenz...