Wolfe Research stuft auf Outperform hoch: Downstream-Energieversorger Delek US Holdings mit weiteren 30 % Aufwärtspotenzial
Delek US Holdings (DK) ist zuletzt stark unterwegs gewesen, obwohl der Ölpreis seit Juli nur seitwärts läuft. Delek US ist ein diversifizierter Downstream-Energieversorger mit den Geschäftsbereichen Erdölraffination, Logistik inklusive Midstream-Infrastruktur und Asphalt. Das Unternehmen betreibt vier Raffinerien in den USA (Texas, Arkansas, Louisiana) mit einer kombinierten Kapazität von rund 302.000 Barrel pro Tag. Die Logistikaktivitäten umfassen den Transport und die Speicherung von Rohöl und Raffinerieprodukten, mit einer starken Präsenz...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!
Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...
Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!
Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...
Expedia Group (EXPE) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft und B2B-Boom entfesseln neues Kurspotenzial - KGV sinkt auf attraktive 12,8!
Neue Partnerschaft mit PredictHQ: Integration von prädiktiver Nachfrage-Intelligenz verbessert Prognosen für Hotelpartner massiv. Starkes B2B-Wachstum:...