Die Verve Group (i.) ist ein Unternehmen aus der Werbetechnologiebranche (Adtech). Es betreibt eine Softwareplattform, die als Vermittler zwischen Werbetreibenden und Publishern dient. Werbetreibende, wie zum Beispiel Marken und Agenturen, können über die Plattform digitalen Werbeplatz kaufen, während Publisher (wie App-Entwickler oder Website-Betreiber) ihren Werbeinventar monetarisieren. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Werbeanzeigen über verschiedene digitale Kanäle zu optimieren, einschließlich mobiler Apps, Websites und Connected...