Vertiv (VRT) ist eine Aktie, die sich nach dem Einbruch der KI-Aktien weiterhin in der Recovery befindet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet kritische digitale Infrastruktur für Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie industrielle und gewerbliche Anwendungen. Das Portfolio umfasst Stromversorgungs- und -managementsysteme, Kühl- und Klimatisierungslösungen, modulare Systeme, Monitoring- und Managementsoftware sowie Lifecycle-Services. Zu den Produkthighlights zählt die Einführung des Programms "Vertiv Unify", das Betreibern...