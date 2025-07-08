Vertiv vor dem nächsten Schub: KI-Infrastruktur treibt Auftragseingang und Kursfantasie. Melius Research stuft hoch und erhöht auf 165 USD (+30 %).
Vertiv (VRT) ist eine Aktie, die sich nach dem Einbruch der KI-Aktien weiterhin in der Recovery befindet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet kritische digitale Infrastruktur für Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie industrielle und gewerbliche Anwendungen. Das Portfolio umfasst Stromversorgungs- und -managementsysteme, Kühl- und Klimatisierungslösungen, modulare Systeme, Monitoring- und Managementsoftware sowie Lifecycle-Services. Zu den Produkthighlights zählt die Einführung des Programms "Vertiv Unify", das Betreibern...
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