Verona Pharma (VRNA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für chronische Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Im Fokus steht insbesondere die Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), einer der weltweit führenden Ursachen für Morbidität und Mortalität. Das Flaggschiffprodukt Ohtuvayre (Ensifentrine) ist als erster Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse – einem selektiven dualen PDE3/4-Inhibitor – in den USA zur Erhaltungstherapie bei COPD zugelassen....