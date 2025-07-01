Verona Pharma vor dem Durchbruch: Ohtuvayre nimmt Kurs auf Blockbuster-Status. Wolfe Research sieht Luft bis 170 USD (+80%).
Verona Pharma (VRNA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für chronische Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Im Fokus steht insbesondere die Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), einer der weltweit führenden Ursachen für Morbidität und Mortalität. Das Flaggschiffprodukt Ohtuvayre (Ensifentrine) ist als erster Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse – einem selektiven dualen PDE3/4-Inhibitor – in den USA zur Erhaltungstherapie bei COPD zugelassen....
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!
Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...
Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?
Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...
Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten
Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...