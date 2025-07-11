Das US-Verteidigungsministerium plant, die militärische Drohnenproduktion massiv auszubauen. Ziel ist es, die amerikanische Drohnenindustrie zu stärken, technologische Führerschaft zu sichern und Soldaten besser auf den Einsatz moderner Drohnen vorzubereiten. Restriktive Vorgaben werden aufgehoben, um Innovation und Produktion zu beschleunigen. Die US-Armee soll verstärkt auf inländische Drohnentechnologie setzen und neue Trainingsmethoden für den Einsatz im Gefecht entwickeln. Präsident Trump hat dazu eine Executive Order erlassen, die das...