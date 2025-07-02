Teradyne bleibt bodenständig: Statt Humanoiden setzt der Robotik-Pionier auf skalierbare Industrieautomation.
Teradyne (TER) ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Test- und Industrieautomatisierungslösungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt automatische Systeme zur Prüfung von Halbleitern, drahtlosen Produkten, Datenspeichern und komplexen elektronischen Systemen. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen Unterhaltungselektronik, drahtlose Kommunikation, Automobilindustrie, industrielle Anwendungen, Computer, Kommunikation, Verteidigung und Luftfahrt. Im Bereich Industrieautomation bietet Teradyne kollaborative...
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