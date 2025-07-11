Taysha Gene Therapies (TSHA): BofA sieht 214 % Kurspotenzial - TSHA-102 könnte risikoadjustierte Spitzenumsätze von 995 Mio. USD bis 2031 erzielen!
Taysha Gene Therapies (TSHA) hat am 28. Mai gemeldet, dass man bedeutende Fortschritte in der Entwicklung von TSHA-102 erzielt hat. Hierbei handelt es sich um eine gentherapeutische Behandlung für das Rett-Syndrom. Die Phase-1/2-Studien, bekannt als REVEAL, wurden in zwei Teilen durchgeführt: Teil A konzentrierte sich auf die Dosisfindung, während Teil B die Wirksamkeit und Sicherheit in einer erweiterten Patientengruppe evaluieren soll. Im Februar 2025 berichtete das Unternehmen, dass die Behandlung mit TSHA-102 sowohl in niedriger als auch...
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