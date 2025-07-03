Steigender Energiebedarf und die Positionierung im militärischen Bereich und in der Marine lassen American Superconductor auf das Allzeithoch ausbrechen.
American Superconductor (AMSC) entwickelt und liefert Technologien zur Stromübertragung, Stromnetzanalyse und erneuerbaren Energie, wobei das Unternehmen sich insbesondere auf die Nutzung von Hochtemperatur-Supraleitern (HTS) spezialisiert hat. Diese Technologien finden Anwendung in der Energieübertragung, Windenergie und anderen industriellen Anwendungen. AMSC bietet fortschrittliche Netzlösungen zur Verbesserung der Stabilität, Effizienz und Sicherheit von Stromnetzen. Hierzu gehören Produkte wie das Regelbare Netzspannungssystem (D-VAR),...
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