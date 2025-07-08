Semler Scientific (SMLR): Benchmark sieht in der mutigen strategischen Neuausrichtung 150 % Kurspotenzial!
Semler Scientific (SMLR) , einst bekannt für seine innovativen Diagnoseprodukte im Gesundheitswesen, hat sich in jüngster Zeit zu einem ungewöhnlichen Akteur an der Börse entwickelt. Das Unternehmen verfolgt eine einzigartige Strategie, die das klassische Medizingeschäft mit einer aggressiven Bitcoin-Akquisition verbindet. Das hybride Geschäftsmodell: Medizinische Diagnostik trifft auf Bitcoin-Treasury Traditionell erwirtschaftet Semler Scientific seine Umsätze hauptsächlich durch den Verkauf seines QuantaFlo-Geräts und zugehöriger...
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