Für einige Experten ist Quantencomputing "The Next Big Thing”. Quantencomputing nutzt spezielle Technologien – einschließlich Computerhardware und Algorithmen, die die Vorteile von Quantenmechaniken nutzen –, um komplexe Probleme zu lösen, die klassische Computer oder Supercomputer nicht oder nicht schnell genug lösen können. Quantencomputing wird als technologische Revolution mit enormem Potenzial gesehen, ist aber weiterhin mit erheblichen Herausforderungen und Unsicherheiten behaftet ist. Daher gehen die Prognosen über das zukünftige...