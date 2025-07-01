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Planet Labs PBC Watchlist

tz-plus Planet Labs im Aufwind: Milliardenmarkt für KI-Satellitendaten gewinnt an Fahrt. Dicker Auftrag der deutschen Bundesregierung.

Stephan Bank
S. Bank
Lesedauer: 2 Minuten

Planet Labs (PL) ist ein führender Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und betreibt die weltweit größte Flotte optischer Bildsatelliten. Das Unternehmen liefert täglich aktualisierte Geodaten und KI-gestützte Analysen für Kunden aus Verteidigung, Landwirtschaft, Umwelt- und Sicherheitsbehörden sowie dem Finanzsektor. Ziel ist es, globale Veränderungen nahezu in Echtzeit sichtbar zu machen.  Im 1. Quartal 2025 erzielte Planet Labs einen Umsatzanstieg von 10 % auf 66,3 Mio. USD, während sich der Nettoverlust auf 12,6 Mio. USD...

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