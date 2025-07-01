Planet Labs (PL) ist ein führender Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und betreibt die weltweit größte Flotte optischer Bildsatelliten. Das Unternehmen liefert täglich aktualisierte Geodaten und KI-gestützte Analysen für Kunden aus Verteidigung, Landwirtschaft, Umwelt- und Sicherheitsbehörden sowie dem Finanzsektor. Ziel ist es, globale Veränderungen nahezu in Echtzeit sichtbar zu machen. Im 1. Quartal 2025 erzielte Planet Labs einen Umsatzanstieg von 10 % auf 66,3 Mio. USD, während sich der Nettoverlust auf 12,6 Mio. USD...