Planet Labs im Aufwind: Milliardenmarkt für KI-Satellitendaten gewinnt an Fahrt. Dicker Auftrag der deutschen Bundesregierung.
Planet Labs (PL) ist ein führender Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und betreibt die weltweit größte Flotte optischer Bildsatelliten. Das Unternehmen liefert täglich aktualisierte Geodaten und KI-gestützte Analysen für Kunden aus Verteidigung, Landwirtschaft, Umwelt- und Sicherheitsbehörden sowie dem Finanzsektor. Ziel ist es, globale Veränderungen nahezu in Echtzeit sichtbar zu machen. Im 1. Quartal 2025 erzielte Planet Labs einen Umsatzanstieg von 10 % auf 66,3 Mio. USD, während sich der Nettoverlust auf 12,6 Mio. USD...
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