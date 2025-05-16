RBC Bearings (RBC) ist eines dieser Mid-Cap-Unternehmen, die unter dem Radar vieler Börsianer einfach immer weiterwachsen. So konnte das Unternehmen u.a. durch zahlreiche Übernahmen in den vergangenen 20 Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 25 % beim Free Cashflow erzielen. RBC ist ein 1919 gegründeter, international tätiger Hersteller und Vermarkter von hochentwickelten Präzisionslagern und Komponenten, die in einer Vielzahl von Maschinen, Flugzeugen und mechanischen Systemen eingesetzt werden. Das IPO erfolgte 2005. Der industrielle...