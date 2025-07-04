Dass Boeing (BA) kein reiner Flugzeugbauer ist, sollte den meisten Börsianern bereits bekannt sein. Boeings Raumfahrt- und Verteidigungsdivision ("Defense, Space & Security") erzielte 2024 einen Umsatz von rund 23,9 Mrd. USD – das entspricht etwas mehr als einem Drittel des gesamten Boeing-Umsatzes. Diese Sparte umfasst Satelliten, Raumtransportsysteme wie Starliner (CST‑100), militärische Flugzeuge und das Space Launch System (SLS). O3b mPOWER vs. Starliner-Problemen CST‑100 Starliner ist ein Raumschiff für den...