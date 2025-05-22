Neuer Absatzrekord und Nettogewinnwachstum von 75 %. Urban Outfitters mit massivem Breakout.
Urban Outfitters (URBN) ist ein Handelskonzern, der mit einem Multi-Brand- und Multi-Channel-Ansatz arbeitet. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze durch den Verkauf von Mode-, Lifestyle- und Wohnaccessoires sowohl in stationären Geschäften als auch über umfangreiche E-Commerce-Plattformen. Der Schwerpunkt liegt klar auf Nordamerika, insbesondere den USA. In Europa ist URBN mit rund 96 Geschäften (2025) vertreten, das Wachstum dort ist insbesondere bei den Marken Urban Outfitters und Anthropologie dynamisch. Die wichtigsten Wachstumstreiber...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
AMD sichert sich Meta als KI-Großkunden und greift Nvidias Dominanz an
60-Mrd.-Dollar-Deal als Wendepunkt: AMD sichert sich Meta als KI-Großkunden für fünf Jahre – die Aktie springt an, Analysten sehen erstmals ernsthafte...
Paypal: Stripe-Gerüchte lösen Kursfeuerwerk aus!
An der Wall Street sorgte am Dienstag ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für neue Euphorie, der den Papieren des US-Zahlungsdienstleisters zu...
Keysight Technologies: Testgeräte für KI-Infrastruktur liefern Rekorde - Wachstum beschleunigt auf 30 %!
Keysight profitiert von einer starken und breit angelegten Nachfrage nach Testgeräten. Erstmals übertrifft das kabelgebundene Netzwerkgeschäft dank...