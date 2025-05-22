Urban Outfitters (URBN) ist ein Handelskonzern, der mit einem Multi-Brand- und Multi-Channel-Ansatz arbeitet. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze durch den Verkauf von Mode-, Lifestyle- und Wohnaccessoires sowohl in stationären Geschäften als auch über umfangreiche E-Commerce-Plattformen. Der Schwerpunkt liegt klar auf Nordamerika, insbesondere den USA. In Europa ist URBN mit rund 96 Geschäften (2025) vertreten, das Wachstum dort ist insbesondere bei den Marken Urban Outfitters und Anthropologie dynamisch. Die wichtigsten Wachstumstreiber...