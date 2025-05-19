Leonardo S.p.A. und Rolls-Royce: Zwei Verteidigungsaktien mit Breakout-Potenzial
Das italienische Verteidigungsunternehmen Leonardo S.p.A. ist um ein globales Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Akteuren in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit gehört. Das Geschäftsmodell von Leonardo basiert auf der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von fortschrittlichen Technologien und Systemen für militärische und zivile Anwendungen. Hauptwachstumstreiber waren die starke Nachfrage nach marinen Netzwerkcomputern, elektrischen Antriebs- und Energiesystemen, Schutzsystemen und fortschrittlichen Infrarotsensoren. ...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die Top 5 US-Aktien, die Value und Momentum perfekt verbinden
Oft stehen Anleger vor dem Dilemma: Kaufe ich günstige Aktien, mit der Gefahr, jahrelang in der Value-Falle festzusitzen? Oder wähle ich gut laufende...
Der grüne Riese schlägt zurück! Deere startet nach der Panikmache mit einem Kurssprung um 12 % durch!
Lange Zeit galten Landmaschinen-Aktien auf dem Parkett als unantastbar, aber im negativen Sinne. Doch Deere & Company (DE) hat den Spieß nun eindrucksvoll...
Laut Sam Altman (OpenAI) sind es nur wenige Jahre bis zur Superintelligenz - vier potenzielle Gewinner-Aktien!
Sam Altman, der CEO von OpenAI, ist nicht unbedingt für seine Zurückhaltung bekannt. Doch was er diese Woche auf dem AI Impact Summit in Indien zu Protokoll...