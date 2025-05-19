Das italienische Verteidigungsunternehmen Leonardo S.p.A. ist um ein globales Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Akteuren in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit gehört. Das Geschäftsmodell von Leonardo basiert auf der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von fortschrittlichen Technologien und Systemen für militärische und zivile Anwendungen. Hauptwachstumstreiber waren die starke Nachfrage nach marinen Netzwerkcomputern, elektrischen Antriebs- und Energiesystemen, Schutzsystemen und fortschrittlichen Infrarotsensoren. ...