KLA Corp. auf Allzeithoch: Profiteur der KI-Welle und Chipkomplexität
Die Aktien aus der Halbleiterbranche waren zuletzt – auch aufgrund der KI-Ära - stark unterwegs. KLA Corp. (KLAC) geht jetzt auf ein neues Allzeithoch. Es handelt sich um einen weltweit führenden Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochspezialisierte Mess- und Inspektionssysteme, die in der Fertigung von Halbleiterwafern, Masken und Advanced Packaging eingesetzt werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells ist das Servicegeschäft,...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Amazon: Die vier wichtigsten Statements aus dem Aktionärsbrief von CEO Andy Jassy!
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der...
Titanen-Schmiede der KI! Applied Materials beweist mit neuen Chipherstellungssystemen seine atomare Macht!
Während die Welt nach immer gigantischerer Rechenleistung für Künstliche Intelligenz hungert, hält ein Unternehmen die Schlüssel zur Zukunft in der...
Der Befreiungsschlag für Meta! Muse Spark greift nach der KI-Krone und elektrisiert die Wall Street!
Nach milliardenschweren Investitionen und einem radikalen Strategiewechsel meldet sich Meta Plaforms (i)(META) im globalen KI-Wettlauf eindrucksvoll zurück....