Die Aktien aus der Halbleiterbranche waren zuletzt – auch aufgrund der KI-Ära - stark unterwegs. KLA Corp. (KLAC) geht jetzt auf ein neues Allzeithoch. Es handelt sich um einen weltweit führenden Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochspezialisierte Mess- und Inspektionssysteme, die in der Fertigung von Halbleiterwafern, Masken und Advanced Packaging eingesetzt werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells ist das Servicegeschäft,...