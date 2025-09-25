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Ideaya Biosciences Watchlist

tz-plus Ideaya Biosciences: JPMorgan sieht 186 % Kurspotenzial und setzt den Biotech auf die "Positive Catalyst Watch"

Marvin Herzberger
M. Herzberger
Lesedauer: 3 Minuten

Ideaya Biosciences (IDYA) positioniert sich als ein auf Präzisionsonkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung zielgerichteter Krebstherapien. Der Konzern verfolgt dabei einen Ansatz der "synthetischen Letalität", bei dem Krebszellen mit spezifischen genetischen Mutationen gezielt bekämpft werden. Führende Programme und klinische Fortschritte Darovasertib (IDE196): Im Fokus bei Aderhautmelanomen Einer der führenden Kandidaten in Ideayas Pipeline ist Darovasertib, ein Protein-Kinase C-Inhibitor,...

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