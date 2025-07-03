Die Grenke AG ist dabei, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Das Unternehmen agiert als ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Am 03. Juli konnte der Konzern die Investoren mit dem präsentierten Halbjahresbericht überzeugen. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen ein solides Neugeschäft verzeichnen und seine Profitabilität weiter steigern. Im 1. Halbjahr 2025 erreichte das Leasingneugeschäft von Grenke beeindruckende 1,6 Mrd. Euro. Allein im 2. Quartal 2025 stieg das...