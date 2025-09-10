Gossamer Bio: UBS hebt Einschätzung und Kursziel an - Erfolgswahrscheinlichkeit von Seralutinib wird gemäß des Analysten unterschätzt
Gossamer Bio Inc. (GOSS) positioniert sich als ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapien für pulmonale Hypertonie (PH) konzentriert. Das Hauptprodukt in der Entwicklungspipeline ist Seralutinib, ein inhalierbarer Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI). Seralutinib zielt darauf ab, die der PH zugrundeliegende Pathophysiologie zu adressieren, indem es Signalwege wie PDGFRα/β, CSF1R und c-KIT hemmt. Im Gegensatz zu den oft nur symptomatisch wirkenden Vasodilatatoren soll Seralutinib das vaskuläre Remodeling...
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