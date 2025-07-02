GBC AG ist von hohen Wachstumsraten und der Perspektive für die Verve Group SE überzeugt - Kurszielanhebung impliziert ein Aufwärtspotenzial von 246 %
Die Verve Group SE (SE0018538068) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Ad-Tech. Der Konzern hat sich in den letzten Monaten durch robuste Geschäftsentwicklungen und strategische Maßnahmen ausgezeichnet. Das Unternehmen, das auf mobile In-App- und Connected TV (CTV)-Werbelösungen spezialisiert ist, konnte seine Marktposition weiter festigen und blickt optimistisch in die Zukunft. Starke fundamentale Entwicklung und Geschäftsausbau Verve Group SE hat gemäß des am 28. Mai präsentierten Berichts im 1. Quartal 2025 erneut ein beeindruckendes...
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