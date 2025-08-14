Die Aktie von DOUGLAS handelt mit einem 6er KGV für das laufende Jahr. Die DOUGLAS Group ist Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty-Produkte. Das Unternehmen verkauft Parfüm, Kosmetik, Haut- und Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen in rund 1.900 Filialen und über Online-Shops in 27 Ländern. Die Gruppe steigerte im 3. Quartal ihren Umsatz um 3,2 % auf 1,0 Mrd. Euro (bereinigt +4,0 %) und kehrte nach einem Rückgang im Vorquartal auf Wachstumskurs zurück. Wachstum gab es in fast allen Regionen...