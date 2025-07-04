Disc Medicine Inc. (IRON) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Behandlungen für Patienten mit schweren hämatologischen Erkrankungen widmet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gezielte Beeinflussung grundlegender biologischer Signalwege der roten Blutkörperchen, insbesondere der Häm-Biosynthese und des Eisenstoffwechsels. Breite Pipeline Disc Medicine hat in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte in der Entwicklung seiner Pipeline...