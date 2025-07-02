Deutlich über dem Branchenschnitt liegendes Wachstum: Analysten von Oppenheimer loben die führende Rolle bei hochauflösenden 3D-Inspektionssystemen und sehen für Camtek Luft bis 100 USD (+22%)
Camtek (CAMT) ist ein Entwickler und Hersteller von High-End-Inspektions- und Metrologielösungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Qualitätskontrolle von Wafern, insbesondere in den anspruchsvollen Segmenten Advanced Packaging und Heterogeneous Integration. Seine Systeme, darunter die neuen Modelle Eagle G5 und Hawk, adressieren die wachsenden Anforderungen der Halbleiterfertigung – vor allem im Bereich High-Performance Computing (HPC) und Anwendungen rund um KI. Camtek ist international aufgestellt: Die...
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