Camtek (CAMT) ist ein Entwickler und Hersteller von High-End-Inspektions- und Metrologielösungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Qualitätskontrolle von Wafern, insbesondere in den anspruchsvollen Segmenten Advanced Packaging und Heterogeneous Integration. Seine Systeme, darunter die neuen Modelle Eagle G5 und Hawk, adressieren die wachsenden Anforderungen der Halbleiterfertigung – vor allem im Bereich High-Performance Computing (HPC) und Anwendungen rund um KI. Camtek ist international aufgestellt: Die...