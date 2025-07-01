Circus SE hat im Geschäftsjahr 2024 kaum Umsatz erzielt, da der Übergang von Forschung & Entwicklung zur industriellen Produktion im Vordergrund stand. Der operative Verlust (EBITDA) lag mit –11,9 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen. Trotz eines negativen Eigenkapitals von nur noch 2,4 Mio. Euro zum Jahresende konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 rund 18,7 Mio. Euro neues Kapital einsammeln. Strategische Meilensteine erreicht Im Zentrum steht die 4. Generation des automatisierten Kochsystems CA-1, das nun als serienreif...