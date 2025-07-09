Caterpillar: KI-Boom befeuert laut Melius Research neue Fantasie mit 25%igem Kurspotenzial – Wird der Dividendenaristokrat zum Stromnetz-Champion?
Caterpillar (CAT) ist ein Big-Player in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Gasmotoren, Industrieturbinen sowie diesel-elektrischen Lokomotiven. Das Unternehmen, gegründet 1925, gilt als Synonym für robuste, gelbe Großmaschinen und ist in über 190 Ländern aktiv. Caterpillar bedient zentrale Sektoren der globalen Infrastruktur: Bau, Bergbau, Energie und Transport. Die Geschäftsstrategie setzt auf ein diversifiziertes Portfolio, das neben dem Verkauf von Maschinen auch Finanzdienstleistungen...
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