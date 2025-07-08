Carpenter Technology profitiert vom Wachstumstreiber Luft- und Raumfahrt. Die Deutsche Bank erhöht das Kursziel auf 375 USD (+34 %)
Carpenter Technology (CRS) ist ein weltweit führender Hersteller von Speziallegierungen und Hochleistungswerkstoffen, die vor allem in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Energie, Industrie und Halbleitertechnik eingesetzt werden. Im letzten Quartal schloss das Unternehmen zwei neue langfristige Lieferverträge ab und lieferte innovative Materialien für kommende Triebwerksgenerationen an OEMs zur Testung. Besonders starke Nachfrage kam aus dem Luft- und Raumfahrtsegment, das 60 % des Umsatzes generiert und ein Umsatzplus von 12 %...
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