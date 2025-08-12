Mit AST SpaceMobile (ASTS) präsentierte am Montagabend (11. August) eine interessante Weltraum-Aktie seine Quartalszahlen. Das Unternehmen baut die weltweit erste satellitengestützte Mobilfunkinfrastruktur auf, die es erlaubt, mit normalen Smartphones überall auf der Erde im Mobilfunknetz zu agieren. Das Unternehmen arbeitet mit einem Revenue-Share-Modell: Erlöse entstehen durch direkte Mobilfunkservices für Netzbetreiber und Industriekunden, als auch durch öffentliche Aufträge und Spectrum-Lizenzen. Zu den größten Kunden zählen AT&T,...