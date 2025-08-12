Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
AST SpaceMobile Watchlist

tz-plus AST SpaceMobile meldet strategische Fortschritte

Stephan Bank
S. Bank
Lesedauer: 2 Minuten

Mit AST SpaceMobile (ASTS) präsentierte am Montagabend (11. August) eine interessante Weltraum-Aktie seine Quartalszahlen. Das Unternehmen baut die weltweit erste satellitengestützte Mobilfunkinfrastruktur auf, die es erlaubt, mit normalen Smartphones überall auf der Erde im Mobilfunknetz zu agieren. Das Unternehmen arbeitet mit einem Revenue-Share-Modell: Erlöse entstehen durch direkte Mobilfunkservices für Netzbetreiber und Industriekunden, als auch durch öffentliche Aufträge und Spectrum-Lizenzen. Zu den größten Kunden zählen AT&T,...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rheinmetall

Deutsche Top-Picks 2026: Diese 5 Konzerne starten jetzt durch

Wer Chancen auf attraktive Kursgewinne sucht, muss nicht zwangsläufig in die USA blicken – oder überhaupt über die Landesgrenze hinweg. Auch hier...

Applied Materials

Massiver Wachstumsausblick begeistert! Applied Materials fegt Bedenken vom Tisch und surft KI-Welle!

Die KI-Revolution braucht Hardware und Applied Materials (AMAT) liefert das Fundament. Mit einem nachbörslichen Kursfeuerwerk von über 13 % fegt der...

Arista Networks

Arista Networks hebt Wachstumsprognose auf 25 % an – KI-Erlöse sollen sich 2026 mehr als verdoppeln!

Arista Networks (ANET) will mit offenen Ethernet-Technologien den Goldstandard für die Vernetzung von KI-Clustern in Rechenzentren setzen. Mit über 150...