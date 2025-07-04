Arrive AI: Smarte Zustellpunkte für die letzte Meile – Börsendebüt mit Vision, aber noch ohne Umsatz
Arrive AI (ARAI), bis zur Umbenennung im September 2024 bekannt als Arrive Technology, setzt derzeit seine Entwicklung als Anbieter einer intelligenten Plattform für autonome Zustellung auf der sogenannten "Last Inch" (Letzte Meile) des Lieferprozesses fort. Intelligente Zustellstationen für autonome und manuelle Lieferungen Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase und hat im Berichtszeitraum noch keine Umsätze erzielt. Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die Weiterentwicklung und den Ausbau der Plattform,...
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