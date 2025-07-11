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Astronics Watchlist

tz-plus Analystenrückenwind für Astronics: Truist hebt aufgrund erhöhter Produktionsraten bei der Boeing 737MAX das Kursziel auf 49 USD deutlich an.

Stephan Bank
S. Bank
Lesedauer: 2 Minuten

Das Small-Cap-Unternehmen Astronics (ATRO;i) ist ein Technologieunternehmen, das innovative Systeme und Lösungen für Luft- und Raumfahrt sowie den Verteidigungssektor entwickelt, herstellt und integriert. Zu den Hauptkunden zählen große Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus, Airlines und das Militär. Das Portfolio umfasst elektrische Stromversorgungssysteme, Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme, Avionik, Konnektivitätslösungen, strukturelle Komponenten sowie automatisierte Testsysteme für militärische Anwendungen.  Astronics konnte...

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