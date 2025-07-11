Eine erfolgreiche Entwicklung hat Zeal Network (i) (WKN ZEAL24) im TraderFox-Musterdepot genommen. Wir sind seit Anfang 2024 dabei, tätigten bereits einen Teilverkauf und sind mit der restlichen Position aktuell 47 % vorne. Das nächste Highlight werden die Ergebnisse für das 2. Quartal. Was ist in diesem Zuge zu erwarten? Die Nuways-Analysten gehen im 2. Quartal von einem 33%igen Umsatzwachstum auf 54 Mio. Euro aus. Das EBITDA sollte von 10,7 Mio. Euro auf 17 Mio. Euro deutlich gestiegen sein. Die Chance auf eine Anhebung der Prognose hält...