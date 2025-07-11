Zeal Network: Wird das 2. Quartal erneut ein starkes zweistelliges Wachstum aufzeigen? Diese Erwartungen kursieren!
Eine erfolgreiche Entwicklung hat Zeal Network (i) (WKN ZEAL24) im TraderFox-Musterdepot genommen. Wir sind seit Anfang 2024 dabei, tätigten bereits einen Teilverkauf und sind mit der restlichen Position aktuell 47 % vorne. Das nächste Highlight werden die Ergebnisse für das 2. Quartal. Was ist in diesem Zuge zu erwarten? Die Nuways-Analysten gehen im 2. Quartal von einem 33%igen Umsatzwachstum auf 54 Mio. Euro aus. Das EBITDA sollte von 10,7 Mio. Euro auf 17 Mio. Euro deutlich gestiegen sein. Die Chance auf eine Anhebung der Prognose hält...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lichtgeschwindigkeit für KI: Die Top 5 Aktien des Optoelektronik-Zyklus
Liebe Leser, der größte Flaschenhals von KI ist inzwischen die Datenübertragung. Kupferkabel stoßen in modernen Rechenzentren an ihre Grenzen –...
Ein Tweet von Elon Musk reicht aus! AI5-Chip bringt den KI-Turbo für Teslas Autonomie- und Roboter-Pläne!
Schwächelnde Autoverkäufe? Für Aktionäre von Tesla (TSLA) aktuell nur eine Randnotiz. CEO Elon Musk treibt die Metamorphose vom reinen Fahrzeugproduzenten...
Uber: Strategiewechsel mit 10 Mrd. USD-Robotaxi-Offensive ergibt Sinn
Uber Technologies (UBER, i) sendet für mich durch die verkündete Robotaxi-Offensive mit der Abkehr vom reinen "Asset Light"-Modell und dem schwungvoll...