Die Aktie von Infineon (WKN 623100) tendierte seit Juni seitwärts. Die Stimmung für Chipaktien hat sich verbessert und folgende vier Gründe könnten dafür sprechen, dass zeitnah die Konsolidierung endet und auch der Big Picture-Breakout in den Fokus rückt: Oddo BHF erhöhte heute das Ziel von 40 Euro auf 47 Euro und bestätigte mit Outperform. Das über 30%ige Potenzial macht die Aktie interessant. Zudem steigerte die UBS das Ziel von 41 Euro auf 44 Euro. Das Nachfragetief bei den Automotive-Chip-Herstellern sollte durchschritten sein,...