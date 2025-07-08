Top-Breakout-Kandidat Toast: Dieses Unternehmen reduziert die Komplexität von Restaurants und hat erst eine 13%ige Marktdurchdringung!
Von den Tech-Stocks am 52-Wochenhoch könnte zeitnah die Toast (TOST) aus der Konsolidierung ausbrechen und damit ein bedeutsames Long-Signal generieren. Was macht den Wert so spannend? Toast ist ein cloudbasierter Anbieter von Sales- und Management-Software für Restaurants, Cafes und Bäckereien, mit dem jeder Aspekt des Geschäfts gemanagt wird. Das umfasst Point-of-Sale-Hardware, Displays für Küchen, Zahlungsabwicklung, Lieferanten- sowie Rechnungsmanagement, Gehaltsabrechnung sowie Menüberatung und Marketingprogramme. Die Restaurant-Branche...
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