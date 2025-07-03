Super Micro: Der Marktanteil für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren steigt von 1 % auf 30 %. KI-Konzerne wie OpenAI gieren nach Rechenpower!
In dieser Woche wurde bekannt, OpenAI will zusätzhliche Rechenzentrumsleistung von 4,5 GW von Oracle beziehen und wird ab 2028 mit einem Jahresumsatz von 30 Mrd. USD ein Großkunde. Daran wird erkennbar, dass die Ausgaben für KI-Rechenzentren sehr hoch bleiben. Um die Server zu kühlen, wird auf Flüssigkeitskühlung gesetzt. Super Micro geht davon aus der Marktanteil für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren steigt von 1 % auf 30 %. Super Micro (SMCI) ist auf Flüssigkeitskühlungen spezialisiert, mit denen sich auch der Stromverbrauch von...
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