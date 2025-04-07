Super Micro: Baut die Produktion in den USA aus und dürfte ein Gewinner der Zölle sein!
Die Aktie von Super Micro (SMCI) entzieht sich ganz gut dem Zollkrieg. In den letzten Tagen kam sie nicht so stark unter Druck und wirkt heute sogar befreit auf dem Weg nach oben. Wird Super Micro als ein Gewinner der Zölle gespielt? Offenbar ja, denn: Super Micro verfügt über eine Produktion in den USA und solange Chips zollfrei bleiben, ist das für Super Micro positiv. Hinzu kommt, erst im Februar kündigte der Konzern die Pläne für seinen dritten Campus in den USA an, der nach Fertigstellung 3 Mio. Quadratmeter groß sein soll. Für...
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