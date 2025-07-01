Der Streit zwischen Musk und Trump eskaliert in der Nacht zum 01.07.2025 erneut. Trump droht damit, dass Musk noch viel mehr als das EV-Mandat verlieren könnte. So könnte er das DOGE anweisen, dass es Einsparungen hinsichtlich von Aufträgen für Tesla oder SpaceX durchführt. Die USA sind bestrebt mittelfristig, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mehr Aufträge an Unternehmen abseits des Musk-Imperiums zu vergeben. Im Raketenbereich ist das eben Rocket Lab (i) (RKLB). Die Neutron-Rakete hat mit einer Nutzlast von 13 Tonnen zwar weniger als die...