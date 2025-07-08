Robinhood: Laut CEO Vlad Tenev ist die Tokenisierung die größte Innnovation auf den Kapitalmärkten seit Jahrzehnten. Private Unternehmen zeigen massives Interesse!
Die Aktie von Robinhood Markets (i) (HOOD) ist im US-Musterdepot aktuell der beste Performer. Seit unserem Einstieg im März zu Kursen um 40,80 USD ging es um 130 % nach oben. Jüngst beschleunigte sich die Entwicklung, weil das Unternehmen seinen europäischen Kunden die Möglichkeit für den Erwerb von US-Aktien-Token gab, um den Handel von US-Werten zu erleichtern. Die große Story dabei ist, dass Robinhood die Schere zwischen öffentlichem Markt und privatem Markt schließen will. Durch Aktien-Token sollen die Anleger auch private Firmen, wie...
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