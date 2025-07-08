Die Aktie von Robinhood Markets (i) (HOOD) ist im US-Musterdepot aktuell der beste Performer. Seit unserem Einstieg im März zu Kursen um 40,80 USD ging es um 130 % nach oben. Jüngst beschleunigte sich die Entwicklung, weil das Unternehmen seinen europäischen Kunden die Möglichkeit für den Erwerb von US-Aktien-Token gab, um den Handel von US-Werten zu erleichtern. Die große Story dabei ist, dass Robinhood die Schere zwischen öffentlichem Markt und privatem Markt schließen will. Durch Aktien-Token sollen die Anleger auch private Firmen, wie...