Rheinmetall ist der Top-Favorit von JPMorgan. Kommt nach einem 2250 Euro-Kursziel und Munitions-Großauftrag die Trendfolge?
Wenn man den Rüstungssektor spielen will, dann ist Rheinmetall (WKN 703000) ein Favorit, weil das Unternehmen u.a. durch den Absatz von Munition über ein wiederkehrendes Geschäft verfügt. Das macht den Konzern reizvoller als Unternehmen wie Renk oder Steyr Motors. Es gibt nun drei Entwicklungen, welche bei der Aktie zu einem Ausbruch aus der Konsolidierung führen könnten: 1.) Agenturen berichten über einen teilweisen Stopp von Waffenlieferungen der USA an die Ukraine. Die USA wollen sich eher zurückziehen. Europa wird künftig mehr Equipment...
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