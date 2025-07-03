Melexis: Autonomes Fahren und Humanoide sind die Schlüsselmärkte, die eine neue Wachstumsphase mit einer EPS-Verdopplung bis 2028 auslösen!
Die Aktie von Melexis (WKN 909765) wurde am 03.07.2025 von den Jefferies-Analysten mit "Kaufen" und einem von 66 Euro auf 80 Euro erhöhten Kursziel eingestuft. Das EPS könnte von 2,75 Euro in 2025 auf 5,65 Euro bis 2028 steigen, vor allem durch einen neuen Aufschwung auf dem Automarkt. Melexis bietet eine spannende Wachstumsstory für die nächsten Jahre, wodurch auch das Ende der 10-jährigen (!) Korrekturphase anstehen müsste. Die Katalysatoren für den neuen Aufschwung sind: 1.) Melexis ist als Chipanbieter für Autos tief in der Mobilitätsbranche...
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