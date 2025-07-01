TraderFox-Musterdepotwert Kontron (i) (WKN A0X9EJ) hat uns in den letzten Monaten Spaß gemacht, denn die Position ist fast 50 % im Plus. Jüngst hatte der Aufsichtsrat vom Großaktionär Ennoconn (Tochter von Foxconn, 27,5%-Anteil an Kontron) Fu-Chuan Chu Insiderkäufe über mehr als 1,6 Mio. Euro getätigt. Wie Kontron am 01.07.2025 mitteilte, steigt congatec mit 96 % über eine Kapitalerhöhung bei der Kontron-Tochter JUMPtec ein und erwirbt die Modultöchter in den USA sowie Malaysia. congatec gehört zur börsennotierten Deutsche Beteiligungs...