Unser Plan im TraderFox-Musterdepot ist es an der Kion-Aktie (WKN KGX888) trotz des laufenden Aufschwungs und eines Buchgewinns von 30 % festzuhalten. Denn laut einer UBS-Umfrage ist im Jahr 2026 mit einer Beschleunigung der Ausgaben für Lagerautomatisierung zu rechnen. Im Schnitt dürften die Budgets um 5 % steigen. Begründet wird es mit dem technologischen Fortschritt und gestiegenen Lohnkosten. Dank KI können autonome Flurförderzeuge, mobile Roboter und die Regalsysteme sowie Förderbänder miteinander kommunizieren und die Logistikprozesse...