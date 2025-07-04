Kion: Nach dem Precall zu den Q2-Zahlen hagelt es Kurszielanhebung. Das Management signalisierte positive Auftragseingänge!
Unser Plan im TraderFox-Musterdepot ist es an der Kion-Aktie (WKN KGX888) trotz des laufenden Aufschwungs und eines Buchgewinns von 30 % festzuhalten. Denn laut einer UBS-Umfrage ist im Jahr 2026 mit einer Beschleunigung der Ausgaben für Lagerautomatisierung zu rechnen. Im Schnitt dürften die Budgets um 5 % steigen. Begründet wird es mit dem technologischen Fortschritt und gestiegenen Lohnkosten. Dank KI können autonome Flurförderzeuge, mobile Roboter und die Regalsysteme sowie Förderbänder miteinander kommunizieren und die Logistikprozesse...
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