Globale Expansion und verbesserte Monetarisierungstools bieten Roblox Wachstumschancen. Das Aufwärtspotenzial liegt laut Oppenheimer bei 25 %.
Die Aktie von Roblox (RBLX) hat sich seit dem Tief Anfang April bereits verdoppelt. Ein Ende der Aufwärtsbewegung scheint noch nicht in Sicht. Roblox ist eine Online-Plattform für virtuelle Spielewelten, auf der Nutzer eigene Spiele entwickeln, teilen und spielen können. Das Unternehmen kombiniert Gaming mit sozialem Netzwerk und richtet sich vor allem an ein junges Publikum. Entwickler profitieren von einem integrierten Monetarisierungsmodell, das ihnen erlaubt, über virtuelle Währungen Einnahmen zu generieren. Roblox übertraf im 1....
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