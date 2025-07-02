GFT: Setzt mit seiner KI- und Datenkompetenz auf humanoide Roboter! Warum mir diese Ausrichtung exzellent gefällt!
GFT (i) (WKN 580060) ist als IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen bekannt. Doch unter der neuen Strategie von CEO Santos, ein KI-zentriertes Unternehmen zu werden, dehnt man auch die Branchenadressierung aus. Das gefällt mir, weil man unabhängiger von der Digitalisierung der Finanzinstitute und Großkunden, wie der Deutsche Bank wird. Zudem verbreitert man das Wachstumsprofil. Bereits mit dem Bericht zum 1. Quartal verwies man auf einen großen Auftrag aus dem Robotik-Bereich, der laut Analysten Millionen-Euro schwer ist. Am 30.06.2025...
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