Friedrich Vorwerk: Kommt zusätzlich zur Wasserstofffantasie eine Prognoseanhebung?
Friedrich Vorwerk (WKN A255F1) sprang in dieser Woche an. Die Aktie zog aus der Konsolidierung heraus und generierte ein neues Long-Signal. Hintergrund war, dass der Bund den Wasserstoff-Ausbau deutlich beschleunigen will. Es geht dabei um ein über 9.000 km langes Wasserstoffkernnetz. Die Investitionen liegen um 19 Mrd. Euro. Damit soll die Industrie verstärkt dekarbonisiert werden. Wenn der Ausbau schneller vollzogen werden soll, wäre Friedrich Vorwerk ein Profiteur, weil man Aufträge für die Verlegung von Gasleitungen bekommt. Auch Speicher...
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