EssilorLuxottica: Warum man zusammen mit Meta voll auf KI-Brillen setzt. Folgen neue Produkte auf der Connect? Chart-Breakout voraus!
Die Fortschritte bei KI gehen schneller voran, als erwartet. Das nächste Ziel von Visionären wie Mark Zuckerberg ist es die Super-Intelligenz zu entwickeln. Künftig soll jeder seinen persönlichen Assistenten, der superintelligent ist, bei sich tragen. Um das optimale Geräte zu haben, hat sich Meta aktuell auf Brillen festgelegt. Zusammen mit EssilorLuxottica , an denen eine rund 3%ige Beteiligung bestehen soll, hat man mit der Ray Ban-Meta sowie neu mit der Oakley Meta HSTN (ultrahochauflösende Videos + bessere Akkulaufzeit) bereits zwei Modelle...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Fahrerlos in die Zukunft! Uber investiert in Rivian und erweitert seinen gigantischen Masterplan für Robotaxis!
Das Lenkrad aus der Hand geben und die Fahrt einfach entspannt genießen. Was lange wie Science-Fiction klang, wird jetzt rasant Realität. An vorderster...
Planet Labs: Souveränität im Weltraum trifft auf die KI-Revolution mit NVIDIA!
Planet Labs (PL) betreibt mit rund 200 aktiven Satelliten die größte Flotte für die Erdbeobachtung. Geopoltische Spannungen erhöhen den Wunsch nach...
Erfolgreiche Mondlandung und neues Raketen-Upgrade! Firefly Aerospace bringt die Konkurrenz ins Schwitzen!
Der Wettlauf ins All hat mit Firefly Aerospace (FLY) einen neuen möglichen Highflyer. Mit einer beispiellosen Kombination aus technologischen Durchbrüchen,...