Die Fortschritte bei KI gehen schneller voran, als erwartet. Das nächste Ziel von Visionären wie Mark Zuckerberg ist es die Super-Intelligenz zu entwickeln. Künftig soll jeder seinen persönlichen Assistenten, der superintelligent ist, bei sich tragen. Um das optimale Geräte zu haben, hat sich Meta aktuell auf Brillen festgelegt. Zusammen mit EssilorLuxottica , an denen eine rund 3%ige Beteiligung bestehen soll, hat man mit der Ray Ban-Meta sowie neu mit der Oakley Meta HSTN (ultrahochauflösende Videos + bessere Akkulaufzeit) bereits zwei Modelle...