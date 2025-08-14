Birkenstock ist ein weltweit bekannter deutscher Hersteller von Schuhen mit einem Schwerpunkt auf anatomisch geformten Sandalen, die Komfort und Fußgesundheit fördern. CEO Oliver Reichert betont, dass die starke Markenbasis als Fundament für den Erfolg dient. Das Unternehmen wirkt widerstandsfähig. Birkenstock meldete am Donnerstag (14. August) Zahlen für das 3. Quartal mit einem starken Umsatzwachstum von 12 %. Die Profitabilität verbesserte sich deutlich mit einer Bruttogewinnmarge von 60,5 %, was einer Steigerung um 100 Basispunkte...