Die Bundesregierung will den Wasserstoff-Ausbau deutlich beschleunigen. Drei Gewinner am deutschen Aktienmarkt!
In Deutschland soll ein Wasserstoff-Kernnetz über mehr als 9.000 km entstehen, um beispielsweise die Chemie- und Stahlindustrie mit grünem Wasserstoff zu dekarbonisieren. Dafür sind Ausgaben von rund 19 Mrd. Euro in den kommenden Jahren notwendig. Wie es heute heißt, will der Bund den Wasserstoff-Ausbau deutlich beschleunigen. Konkret zielt der neue Gesetzesentwurf auf Erleichterung unterschiedlicher Planungs-, Genehmigungs- und Vergabeverfahren ab. Laut der dpa geht es neben Elektrolyseuren um mehr Wasserstoffleitungen sowie -speicher. Drei...
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